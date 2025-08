Como um divórcio pode colocar Tyrese Gibson, astro de ‘Velozes e Furiosos’, de volta à prisão Ator enfrenta nova ação judicial por dívidas relacionadas ao divórcio com Samantha Gibson, com risco de até 20 dias de prisão Cinema|Do R7 01/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/08/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Tyrese Gibson, ator de 'Velozes e Furiosos', pode voltar à prisão por dívidas relacionadas ao divórcio.

Samantha Gibson pede que Tyrese pague despesas legais do divórcio, totalizando mais de US$ 492 mil.

Ele enfrenta risco de 20 dias de prisão caso não cumpra as exigências financeiras.

Em 2023, Tyrese já teve problemas judiciais por não pagar pensão alimentícia da filha Soraya. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Tyrese Gibson enfrenta nova ação judicial por dívidas relacionadas ao divórcio Reprodução/X/@BaboonForestEnt

O ator Tyrese Gibson, conhecido por interpretar Roman na franquia “Velozes e Furiosos”, pode voltar à prisão devido a problemas financeiros ligados ao divórcio com sua ex-esposa, Samantha Gibson.

Segundo o site norte-americano TMZ, Samantha entrou com uma ação exigindo que Tyrese pague as despesas legais do processo de divórcio, que envolvem dois escritórios de advocacia. A dívida, com juros, ultrapassa US$ 492 mi (cerca de R$ 2,7 milhões).

Além do pagamento, os representantes de Samantha pedem que o ator seja punido com 20 dias de prisão, a pena máxima para esse tipo de infração.

Tyrese e Samantha se casaram em 2017 e se separaram em 2020. Eles têm uma filha, Soraya, de 6 anos, cuja guarda é de Samantha. O ator também é pai de Shayla, de 18 anos, de seu primeiro casamento com Norma Mitchell.

Essa não é a primeira vez que Tyrese enfrenta problemas judiciais por questões financeiras. Em 2023, ele foi detido em Atlanta, nos Estados Unidos, por não cumprir o pagamento integral da pensão alimentícia de Soraya.

A justiça determinou que ele pagasse US$ 10,6 mil por mês desde abril daquele ano, mas o ator estava arcando com apenas US$ 2,2 mil. Na ocasião, Tyrese foi liberado no mesmo dia após seus advogados conseguirem adiar o processo.

Em 2023, Samantha revelou em um podcast que a decisão de se divorciar de Tyrese pode ter sido precipitada, apesar das disputas judiciais em curso.

