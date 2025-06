George Clooney, de Plantão Médico, celebra sucesso colega em The Pitt E-Pipoca|Do R7 14/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 14/06/2025 - 08h36 ) twitter

George Clooney demonstrou orgulho pelo sucesso de Noah Wyle na série The Pitt, destacando a amizade entre eles desde Plantão Médico. Na série exibida entre 1994 e 2009, Clooney interpretou Doug Ross, enquanto Wyle deu vida a John Carter. “Ele é simplesmente o rapaz mais honrado e talentoso. Posso dizer isso porque sou um homem velho, e não poderia estar mais feliz com o sucesso dele na série. A série é simplesmente linda, e ele faz um trabalho excelente nela”, disse Clooney (via IndieWire). Consulte a matéria completa no nosso parceiro E-Pipoca e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em E-Pipoca: Destaques do Paramount+ no mês de junho

