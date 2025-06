Kim Cattrall defende Samantha de Sex and the City: “Não era ninfomaníaca” E-Pipoca|Do R7 13/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 13/06/2025 - 17h57 ) twitter

Kim Cattrall ainda carrega o peso — e o orgulho — de ter dado vida à icônica Samantha Jones em Sex and the City. Mas nem todo mundo entendeu direito a personagem. Em entrevista ao The Times, a atriz rebateu os julgamentos de quem enxergava Samantha como uma ninfomaníaca. "Alguns pensavam que ela era, mas não era isso. Ela só estava aproveitando o prato principal enquanto os outros beliscavam os aperitivos. E sempre nos termos dela — isso era algo que eu fazia questão", afirmou.

