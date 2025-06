Os Jovens Titãs em Ação é renovada para a décima temporada

O Cartoon Network anunciou que Os Jovens Titãs em Ação, a série animada mais longa da DC, vai ganhar uma décima temporada. Com muito humor e personagens marcantes, o desenho continua sendo um dos maiores sucessos do canal, conquistando fãs de todas as idades.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro E-Pipoca e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em E-Pipoca: