Sem pena, Dakota Johnson detona Hollywood: “Decisões são tomadas por quem nem assiste filmes”

Durante sua participação no programa Hot Ones, Dakota Johnson voltou a criticar a indústria cinematográfica, afirmando que Hollywood está dominada por executivos sem visão criativa. A atriz, que promove atualmente o filme Amores Materialistas, não mediu palavras ao ser questionada sobre a aversão de Hollywood a correr riscos. “Acho que é difícil quando as decisões criativas são tomadas por um comitê e é difícil quando as decisões criativas são tomadas por pessoas que nem assistem a filmes ou sabem alguma coisa sobre eles, e isso tende a acontecer muito”, disparou. Dakota também criticou o excesso de remakes, dizendo que os estúdios estão presos ao que já deu certo. “Os humanos querem algo novo. Querem sentir, vivenciar e ver coisas diferentes. Mas está tudo uma bagunça agora, não está?”, declarou. As críticas se somam às declarações recentes sobre o fracasso de Madame Teia, filme da Sony lançado em 2024, baseado nos quadrinhos da Marvel. Dakota interpretou Cassandra Webb, uma paramédica com poderes de prever o futuro, mas o filme foi um desastre: arrecadou apenas US$ 43 milhões nos EUA e amargou 11% de aprovação no Rotten Tomatoes. “Eu tentei e falhei em ser uma super-heroína”, admitiu no programa. “Não foi minha culpa. Muitas decisões são feitas por quem não tem a mínima veia criativa. É difícil fazer arte assim. Acho que, infelizmente, com Madame Teia começou como algo e se transformou em outra coisa. E eu estava meio que acompanhando a onda naquele momento. Mas isso acontece. Filmes de grande orçamento fracassam o tempo todo.” Em outra entrevista, ao Bustle, Johnson foi ainda mais direta: “Não dá para fazer arte com base em algoritmos. O público é inteligente, sempre vai perceber quando estão mentindo para ele.” Consulte a matéria completa no nosso parceiro E-Pipoca e fique por dentro de todas as declarações de Dakota Johnson! Leia Mais em E-Pipoca: Pixar anuncia animação com protagonista felino e nova cena de Toy Story 5

