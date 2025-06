Um Filme Minecraft ganha data de estreia no streaming Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen, Jason Momoa e Emma Myers em cena do trailer de Um Filme Minecraft (Reprodução / Warner Bros... E-Pipoca|Do R7 16/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 16/06/2025 - 11h57 ) twitter

Um filme Minecraft, ganhou data de estreia na HBO Max. A adaptação live-action do popular game chega ao catálogo pelo selo “Do Cine pra Max” no próximo dia 20. Com produção da Warner Bros. Pictures e da Legendary Pictures, a produção também será exibida na programação linear da HBO no dia seguinte, 21 de junho. Dirigido por Jared Hess (Nacho Libre), o filme acompanha quatro personagens comuns: Garrett “O Lixeiro” Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks) que são transportados para o Overworld, um universo construído por blocos no qual a imaginação é essencial para a sobrevivência. Lá, eles se unem a Steve (Jack Black), especialista em criação, para enfrentar criaturas como Piglins e Zumbis enquanto descobrem o valor da individualidade em meio à aventura. Para saber mais sobre o sucesso e detalhes dessa produção, consulte a matéria completa no nosso parceiro E-Pipoca. Leia Mais em E-Pipoca: Saiba algumas curiosidades do filme Até a Última Gota

