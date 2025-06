‘Andor’ série de Star Wars conquista fãs após o sucesso da 1ª temporada A segunda e última temporada da série aprofunda dilemas políticos e morais, ampliando o universo da franquia com realismo e sofisticação... Feed TV - Arquivo de Filmes e Séries|Do R7 18/06/2025 - 10h38 (Atualizado em 18/06/2025 - 10h38 ) twitter

Andor (Foto divulgação) Feed TV - Arquivo de Filmes e Séries

Depois de conquistar público e crítica com uma primeira temporada envolvente, “Andor” retornou em 2025 para encerrar sua história com ainda mais intensidade e maturidade. A produção da Lucasfilm consolidou-se como uma das mais respeitadas do universo Star Wars, apostando em um estilo ousado, livre dos elementos clássicos como sabres de luz ou duelos entre Jedi e Sith. No centro da narrativa está Cassian Andor, interpretado por Diego Luna, cuja trajetória continua sendo desvendada até se conectar com os eventos do filme Rogue One.

Para saber mais sobre essa série que está conquistando os fãs, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Filmes e Séries.

