Bryce Dallas Howard fala sobre Scarlett Johansson em ‘Jurassic World’ após sair da saga Durante participação no programa Watch What Happens Live, atriz disse que não descarta possível retorno O conteúdo Bryce Dallas Howard... Feed TV - Arquivo de Filmes e Séries|Do R7 13/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 13/06/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bryce Dallas Howard e Scarlett Johansson (Foto: Instagram) Feed TV - Arquivo de Filmes e Séries

Bryce Dallas Howard, de 44 anos, está fora do próximo filme da franquia Jurassic World, mas demonstrou apoio total ao novo elenco e à direção criativa da produção. Durante participação no programa Watch What Happens Live, a atriz disse que não descarta um possível retorno, mas acredita que o momento é de renovação.

Para saber mais sobre as declarações de Bryce e o novo filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Filmes e Séries.

Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Filmes e Séries:

Atriz teen dos anos 2000 preocupa fãs ao aparecer irreconhecível em vídeo nas redes

Brad Pitt vive ex-piloto em “F1”, novo filme sobre a modalidade que estreia em junho

Conheça cinco doramas de amor disponíveis na Netflix para arrancar suspiros