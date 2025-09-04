Filha de Michael Jackson critica cinebiografia do cantor: “Não tive participação”
Modelo critica produção e classifica como "circo" e total "fantasia"
Paris Jackson, filha de Michael Jackson, de 27 anos, usou suas redes sociais para manifestar críticas à nova cinebiografia do cantor. Em um vídeo, ela afirmou não ter participado da produção e acusou o ator Colman Domingo, de 55 anos, que interpretará Joe Jackson, pai de Michael, de prestar informações falsas sobre o projeto.
Para saber mais sobre a polêmica e as declarações de Paris, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Filmes e Séries.
