Raphaela Lacerda rege trilha de “Um Tira da Pesada 4” e consolida presença em Hollywood
A maestra brasileira, premiada nos EUA, revela os bastidores de gravar para a Netflix e como sua trajetória entre salas de concerto...
Na trilha de um dos lançamentos mais esperados da Netflix em 2024, Beverly Hills Cop: Axel F (ou Um Tira da Pesada 4), há uma brasileira no comando de uma orquestra completa: Raphaela Lacerda, maestra nascida em São Paulo e atualmente em ascensão meteórica nos Estados Unidos. Reconhecida por sua versatilidade e musicalidade refinada, ela foi a responsável por reger a trilha sonora da produção, marcando presença em um dos centros mais prestigiados do audiovisual global.
Para saber mais sobre a trajetória inspiradora de Raphaela Lacerda e seu trabalho em Hollywood, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Filmes e Séries.
