Raphaela Lacerda rege trilha de "Um Tira da Pesada 4" e consolida presença em Hollywood A maestra brasileira, premiada nos EUA, revela os bastidores de gravar para a Netflix e como sua trajetória entre salas de concerto... Feed TV - Arquivo de Filmes e Séries|Do R7 09/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 09/08/2025 - 14h58 )

Raphaela Lacerda (Foto Instagram) Feed TV - Arquivo de Filmes e Séries

Na trilha de um dos lançamentos mais esperados da Netflix em 2024, Beverly Hills Cop: Axel F (ou Um Tira da Pesada 4), há uma brasileira no comando de uma orquestra completa: Raphaela Lacerda, maestra nascida em São Paulo e atualmente em ascensão meteórica nos Estados Unidos. Reconhecida por sua versatilidade e musicalidade refinada, ela foi a responsável por reger a trilha sonora da produção, marcando presença em um dos centros mais prestigiados do audiovisual global.

Para saber mais sobre a trajetória inspiradora de Raphaela Lacerda e seu trabalho em Hollywood, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Filmes e Séries.

