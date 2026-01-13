Indicação de ‘O Agente Secreto’ ao Oscar 2026 é aposta certa, diz especialista Cinema brasileiro ganha reconhecimento internacional com prêmios no Globo de Ouro

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O cinema brasileiro ganhou reconhecimento internacional com dois prêmios no Globo de Ouro.

Flávia Guerra, especialista em cinema, destacou a mudança na percepção da indústria de Hollywood em relação ao Brasil.

A vitória no Globo de Ouro fortalece as campanhas brasileiras para o Oscar, com expectativa de indicações relevantes.

Nomes como Wagner Moura estão se destacando, aumentando as chances do Brasil na corrida por prêmios internacionais.

O recente sucesso do Brasil no Globo de Ouro trouxe visibilidade ao cinema nacional e destacou a crescente presença dos artistas brasileiros em produções internacionais.

Em entrevista ao Jornal da Record News desta segunda-feira (12), Flávia Guerra, jornalista, crítica de cinema e votante da premiação, afirmou que as duas estatuetas conquistadas representam um marco significativo para o cenário cinematográfico do país.

Segundo Flávia Guerra, desde a campanha pelo filme Ainda Estou Aqui, houve uma mudança perceptível na forma como Hollywood e o cenário internacional enxergam o Brasil. O diretor do Festival de Cannes, Thierry Frémaux, expressou admiração pelo cinema brasileiro e antecipou grandes expectativas para os próximos filmes nacionais.

“Ele comentou assim para mim “o cinema brasileiro é muito incrível, tem feito coisas muito maravilhosas”. [...] Então quando a gente tem o diretor do maior festival de cinema do mundo, mais importante, onde O Agente Secreto começou a carreira e ganhou dois prêmios, coisa que é rara, isso significa que o mundo já está assim: Qual que é o filme brasileiro desse ano? Qual que é o destaque?”, comenta.

A repercussão das vitórias não se limita aos filmes. Atores brasileiros também estão ganhando destaque fora do país. Nomes como Wagner Moura e Fernanda Torres são exemplos dessa ascensão. Isso, se a gente olhasse para alguns anos atrás, dificilmente acontecia. “Eu acho que o que tem mudado é que a gente não entra como a nossa latinidade, até os asiáticos também, isso tem mudado com relação a eles, como estereótipos ambulantes. Isso é muito significativo”, explica.

Flávia explicou ainda sobre o processo rigoroso de votação no Globo de Ouro, onde críticos independentes avaliam os filmes sem direcionamento específico. Ela acredita que as recentes conquistas facilitarão futuras campanhas internacionais para produções brasileiras.

Com o fortalecimento da imagem brasileira nas telas globais após essas vitórias, há expectativa otimista quanto às indicações ao Oscar deste ano. Embora seja necessário aguardar até 22 de janeiro para confirmar os indicados finais pela Academia, a crítica tem confiança nas chances dos filmes brasileiros na disputa.

“Consolida uma campanha que vinha muito forte. Na verdade, ela vai se consolidar dia 22 de janeiro quando saírem os indicados, mas ela fortalece muito, e o timing foi perfeito desse Globo de Ouro. [...] Então com certeza eu apostaria já indicação para o melhor filme internacional e o Wagner a melhor ator. Está difícil esse páreo porque tem muitos nomes aí, a gente viu, o famoso George Clooney, o Timothée Chalamet que ganhou em ator comédia, o próprio Oscar Isaac, Joel Edgerton, Michael B. Jordan, Ethan Hawke, mas o Wagner tem todo o cacife para estar ali”, finaliza.

