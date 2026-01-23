Interpretação ‘menos explosiva’ diminui chances de Wagner Moura no Oscar, destaca crítico

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Brasil recebeu quatro indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme Internacional e Melhor Ator para Wagner Moura.

Francisco Carbone, especialista em cinema, comentou as expectativas para a cerimônia e lamentou a ausência do diretor Kleber Mendonça nas categorias principais.

A competição é acirrada, com Wagner Moura enfrentando concorrentes como Timothee Chalamet e Michael B. Jordan.

Carbone demonstrou otimismo quanto às chances dos brasileiros levarem prêmios para casa, especialmente na categoria de Melhor Fotografia com Adolpho Veloso. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Brasil alcançou um marco significativo ao receber quatro indicações ao Oscar deste ano. As nomeações incluem Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco para ‘O Agente Secreto’, além de Melhor Ator para Wagner Moura. Além disso, o brasileiro Adolpho Veloso também foi indicado pela fotografia do filme Sonhos de Trem.

Francisco Carbone, membro da Abracine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema) e especialista em cinema, comentou as expectativas para a cerimônia no News das 10 desta quinta-feira (22). Ele destacou que as indicações eram esperadas devido à qualidade das produções brasileiras envolvidas. No entanto, lamentou a ausência do diretor Kleber Mendonça nas categorias de direção ou roteiro.

‌



'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, recebeu quatro indicações Reprodução/Record News

“Elas eram esperadas. A de melhor elenco, não vou te dizer que ela era uma surpresa, porque ela já havia sido cogitada, mas como esse é o primeiro ano dessa categoria, a gente não sabia exatamente para que lado os votantes da academia iam pender, que tipo de escolhas eles iam fazer. [...] Poderia ter vindo a indicação do Kleber para a direção ou para o roteiro do filme? Poderia. Eu acho que, na verdade, no fim das contas, a gente perdeu essas duas indicações para dois dos nossos rivais”, comenta.

A competição será acirrada nas principais categorias. Na disputa por Melhor Filme estão concorrendo filmes como Pecadores e Uma Batalha Após a Outra, considerados favoritos. “A categoria principal é duro tanto para a gente quanto para o norueguês, O Valor Sentimental, que também conseguiu essa indicação. Os favoritos são eles dois mesmos, os dois filmes que você citou. [...] São os filmes que devem brigar nas categorias principais tanto em filme quanto em direção.

‌



Melhor Ator

Já na categoria de Melhor Ator, Wagner Moura enfrenta nomes como Timothée Chalamet e Michael B. Jordan. “É, o páreo também é duro aí. Apesar do Wagner Moura ter ganho o Globo de Ouro de Melhor Ator de Drama, o Timothée Chalamet ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator de Comédia pelo Marty Supreme. [...] Parece que é o favorito, mas não acho que as coisas estejam fechadas não”, explica.

Segundo Carbone, o tipo de interpretação de Wagner Moura para seu personagem não o favorece na disputa, já que o Oscar não costuma premiar atuações mais introspectivas e observadoras. A chance também é menor por ser um ator brasileiro.

‌



“O nosso querido Wagner, eu acho que ele tem um outro problema, além do problema de ser brasileiro, estar em um filme brasileiro. A interpretação do Wagner, para os padrões da Academia, é uma interpretação mais interiorizada. Esse não é o tipo de interpretação que eles premiam com a vitória, mesmo entre eles. O Wagner, no filme, ele ouve mais do que age necessariamente. Isso é muito bom para umas indicações, porque o grupo de atores sempre reconhece isso como dos melhores do ano, mas para a vitória é mais complexo mesmo. Eles preferem ter interpretações mais explosivas”, argumenta.

Adolpho Veloso

O crítico também comenta sobre Adolpho Veloso, que concorre na categoria de Melhor Fotografia pelo trabalho em Sonhos de Trem. “A competição dele deve ser exatamente contra Uma Batalha Após a Outra e Pecadores, mais precisamente até Pecadores, que está numa situação curiosa nessa categoria, porque a fotografia de Pecadores é de uma mulher, e nunca tivemos uma mulher vencedora do Oscar de melhor fotografia, isso pode mudar esse ano, pode ser que eles queiram fazer história. Mas, eu acho que Sonhos de Trem tem chances de ganhar esse Oscar”, complementa. O filme já recebeu prêmios importantes nesta área e é visto como um forte candidato contra os outros favoritos da temporada.

‌



Apesar da forte concorrência, Carbone expressou otimismo quanto às chances dos brasileiros levarem estatuetas para casa este ano. A cerimônia do Oscar 2026 acontecerá em março.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!