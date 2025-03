Morte ‘suspeita’ de Gene Hackman segue sem explicação e mistério pode durar meses Polícia obteve um mandado de busca após um vizinho relatar que encontrou a porta da casa aberta Cinema|Do R7 01/03/2025 - 18h20 (Atualizado em 02/03/2025 - 02h00 ) twitter

As autoridades dos Estados Unidos seguem investigando as mortes do ator Gene Hackman, de sua mulher, Betsy Arakawa, e do cachorro da família, encontrados sem vida na última quarta-feira (26), em Santa Fé, Novo México.

A polícia trata o caso como suspeito e aguarda os resultados finais da necropsia e dos exames toxicológicos, que podem levar até três meses para serem concluídos.

Uma das principais hipóteses iniciais, envenenamento por monóxido de carbono, foi descartada após exames laboratoriais. O xerife Adan Mendoza, responsável pela investigação, afirmou que não há sinais de trauma externo nos corpos e que nenhuma possibilidade foi eliminada.

Um dos indícios analisados pelos investigadores é o marcapasso do ator, que registrou sua última atividade em 17 de fevereiro, sugerindo que sua morte pode ter ocorrido nove dias antes da descoberta dos corpos.

Durante a perícia na residência do casal, foram apreendidos celulares, uma agenda de 2025, analgésicos, medicamentos para pressão e tireoide, além de registros do MyQuest, um site utilizado para monitorar exames de saúde.

A polícia obteve um mandado de busca após um vizinho relatar que encontrou a porta da casa aberta. No local, agentes notaram um cachorro morto a poucos metros do corpo de Betsy, que estava em um cômodo separado do ator.

Um frasco de comprimidos aberto e pílulas espalhadas foram encontrados próximos à mulher. Um segundo cachorro foi visto vivo na propriedade.

As circunstâncias das mortes permanecem sem explicação. A polícia segue analisando as evidências para determinar o que aconteceu dentro da residência do casal.

