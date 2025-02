Corpos mumificados e cachorro dentro do armário: o que se sabe sobre a morte de Gene Hackman

Corpos mumificados e cachorro dentro do armário: o que se sabe sobre a morte de Gene Hackman Circunstâncias do falecimento foram consideradas ‘suspeitas o suficiente’ para a polícia abrir uma investigação Cinema|Do R7 28/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/02/2025 - 02h00 ) twitter

De acordo com os agentes, a casa não apresentava sinais de invasão ou roubo Reprodução/Record News

O astro americano de cinema Gene Hackman, de 95 anos, e sua esposa, Betsy Arakawa, de 64, foram encontrados mortos em uma mansão em Santa Fé, no Estado do Novo México, na quinta-feira (27).

Um detetive da polícia afirmou que o casal estava morto há algum tempo, cerca de duas semanas, segundo o investigador. Para ele, sinais de “decomposição” e “mumificação” nas mãos e nos pés de Arakawa indicam que o óbito não foi recente.

No banheiro, ao lado do corpo da mulher, foram encontrados um frasco de remédios e pílulas espalhadas sobre o balcão. O cão pastor alemão do casal também foi encontrado morto, dentro de um armário no mesmo cômodo.

Além disso, um aquecedor preto estava posicionado perto da cabeça de Arakawa. Um dos policiais levantou a hipótese de que o aparelho poderia ter tombado caso ela tenha caído abruptamente.

Hackman foi localizado na casa vestindo calças de moletom cinza, uma camiseta azul de manga comprida e chinelos marrons. Ao lado de seu corpo estavam um par de óculos escuros e uma bengala. O detetive suspeita que ele tenha sofrido uma queda repentina.

A polícia informou que não há sinais de ferimentos nos corpos. Embora a causa da morte ainda não tenha sido determinada, as circunstâncias são consideradas “suspeitas o suficiente” para justificar uma investigação.

De acordo com os agentes, a casa não apresentava sinais de invasão ou roubo. Dois cães saudáveis foram encontrados na propriedade, um dentro da residência e outro do lado de fora.

A concessionária de gás local não detectou vazamentos na área. O corpo de bombeiros também descartou a presença de monóxido de carbono na residência, conforme consta no mandado de busca.

No local, o detetive conversou com dois trabalhadores de manutenção, um deles responsável por acionar os serviços de emergência. Eles informaram que realizavam serviços esporádicos na propriedade e se comunicavam com o casal principalmente por telefone e mensagens de texto, em especial com Arakawa.