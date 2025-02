Veja mais detalhes sobre a morte misteriosa de Gene Hackman e a esposa

Nas últimas horas, Gene Hackman e a esposa, Betsy Arakawa, foram encontrados mortos na própria casa. A causa ainda não foi determinada, porque os relatórios do legista podem levar até seis semanas para ficarem prontos, mas não há suspeita de crime. Além do casal, um dos três cachorros que vivia com eles também morreu. Agora, uma das filhas de Gene acha que eles foram envenenados por monóxido de carbono. Veja mais detalhes com a correspondente Tina Roma!