‘O Agente Secreto’ ganha prêmio de melhor filme estrangeiro dos críticos, termômetro do Oscar
Protagonista da obra, Wagner Moura foi indicado ao prêmio de melhor ator, mas perdeu para Timothée Chalamet
O filme O Agente Secreto, do diretor Kleber Mendonça Filho, ganhou o prêmio de Melhor Filme de Língua Estrangeira do Critics Choice Awards 2026, neste domingo (4), em Santa Mônica, nos Estados Unidos.
É a primeira vez que um filme brasileiro é premiado pela associação de críticos de cinema e TV dos Estados Unidos e Canadá.
No ano passado, Ainda Estou Aqui, de Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, também concorreu na mesma categoria, mas perdeu para Emília Perez.
A produção disputou junto com os longas Foi Apenas um Acidente, A Garota Canhota, No Other Choice, Sirat e Belén.
O prêmio foi divulgado antes do início da cerimônia.
Wagner Moura também foi indicado ao prêmio de melhor ator por sua atuação em O Agende Secreto, mas acabou perdendo para Timothée Chalamet. Também disputaram a categoria Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Joel Edgerton e Ethan Hawke.
Moura ainda disputou também o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Filme para Televisão, por Ladrões de Drogas. Mas quem levou foi Owen Cooper, pela série Adolescência.
Outro brasileiro, Adolpho Veloso, ganhou o prêmio na categoria Melhor Fotografia pelo filme Sonhos de Trem.
Termômetro
A premiação antecede o Globo de Ouro, no próximo domingo (11), em que filme foi indicado em três categorias: melhor ator, melhor filme de drama e melhor filme de língua não-inglesa. No ano passado, a atriz Fernanda Torres ganhou como melhor atriz, por Ainda Estou Aqui.
O Critics’ Choice é considerado um dos termômetros para o Oscar. O evento costuma ditar tendências quanto a possíveis indicados e vencedores da temporada, além de servir como reforço estratégico para os estúdios nas campanhas rumo às premiações maiores.
Os prêmios são selecionados por mais de 500 jornalistas dos Estados Unidos e do Canadá.