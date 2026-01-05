‘O Agente Secreto’ ganha prêmio de melhor filme estrangeiro dos críticos, termômetro do Oscar Protagonista da obra, Wagner Moura foi indicado ao prêmio de melhor ator, mas perdeu para Timothée Chalamet

Mendonça Filho recebe prêmio antes da cerimônia Reprodução/X

O filme O Agente Secreto, do diretor Kleber Mendonça Filho, ganhou o prêmio de Melhor Filme de Língua Estrangeira do Critics Choice Awards 2026, neste domingo (4), em Santa Mônica, nos Estados Unidos.

É a primeira vez que um filme brasileiro é premiado pela associação de críticos de cinema e TV dos Estados Unidos e Canadá.

No ano passado, Ainda Estou Aqui, de Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, também concorreu na mesma categoria, mas perdeu para Emília Perez.

A produção disputou junto com os longas Foi Apenas um Acidente, A Garota Canhota, No Other Choice, Sirat e Belén.

O prêmio foi divulgado antes do início da cerimônia.

Wagner Moura também foi indicado ao prêmio de melhor ator por sua atuação em O Agende Secreto, mas acabou perdendo para Timothée Chalamet. Também disputaram a categoria Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Joel Edgerton e Ethan Hawke.

Moura ainda disputou também o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Filme para Televisão, por Ladrões de Drogas. Mas quem levou foi Owen Cooper, pela série Adolescência.

Outro brasileiro, Adolpho Veloso, ganhou o prêmio na categoria Melhor Fotografia pelo filme Sonhos de Trem.

Termômetro

A premiação antecede o Globo de Ouro, no próximo domingo (11), em que filme foi indicado em três categorias: melhor ator, melhor filme de drama e melhor filme de língua não-inglesa. No ano passado, a atriz Fernanda Torres ganhou como melhor atriz, por Ainda Estou Aqui.

O Critics’ Choice é considerado um dos termômetros para o Oscar. O evento costuma ditar tendências quanto a possíveis indicados e vencedores da temporada, além de servir como reforço estratégico para os estúdios nas campanhas rumo às premiações maiores.

Os prêmios são selecionados por mais de 500 jornalistas dos Estados Unidos e do Canadá.