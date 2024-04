A Morte do Demônio | Derivado da franquia está em desenvolvimento

Alto contraste

A+

A-

A Morte do Demônio: A Ascensão A Morte do Demônio: A Ascensão (O Vício - Cinema)

A franquia "A Morte do Demônio" está prestes a ganhar um novo derivado! Segundo informações divulgadas pelo site Filmes - O Vício, um novo filme está em desenvolvimento e promete trazer ainda mais terror e suspense para os fãs. Para saber mais sobre essa emocionante novidade, consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Filmes - O Vício. Prepare-se para mergulhar em um mundo de arrepiar!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.