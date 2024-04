Aquaman 2: Rumores apontam data de estreia no HBO Max

Novas informações surgiram sobre a aguardada sequência de Aquaman, indicando uma possível data de estreia no serviço de streaming HBO Max. De acordo com rumores, o filme estrelado por Jason Momoa tem previsão para chegar à plataforma em breve, trazendo mais aventuras do super-herói aquático.

Quer saber mais sobre a possível data de estreia de Aquaman 2 no HBO Max? Consulte a matéria completa no site do Filmes - O Vício!

