Atriz de A Morte do Demônio: A Ascensão deixa fãs ansiosos com possível retorno da franquia

A Morte do Demônio A Ascensão A Morte do Demônio A Ascensão (O Vício - Cinema)

A atriz de "A Morte do Demônio: A Ascensão" agitou os fãs ao indicar que houve várias conversas sobre o retorno da franquia. Em uma recente entrevista, ela deixou escapar que existem planos para trazer de volta a icônica série de filmes de terror que conquistou uma legião de seguidores.

Descubra todos os detalhes sobre o possível retorno da franquia "A Morte do Demônio" consultando a matéria completa no site do Filmes - O Vício. Prepare-se para se assustar mais uma vez com os aterrorizantes demônios e as cenas de suspense que marcaram os filmes anteriores. Saiba mais!

Leia mais em Filmes - O Vício

