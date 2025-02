Capitão América 4 | Diretor se pronuncia sobre exclusão de ator em corte final Seth Rollins interpretou um membro da Sociedade da Serpente, mas acabou sendo removido do corte final O post Capitão América 4 | Diretor... O Vício|Do R7 05/02/2025 - 10h07 (Atualizado em 05/02/2025 - 10h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Seth Rollins Capitão América

Julius Onah, o diretor de Capitão América: Admirável Mundo Novo, comentou em entrevista recente sobre a exclusão do ator Seth Rollins no corte final do filme.

Para mais detalhes sobre essa polêmica e outras novidades do filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Quarteto Fantástico | Artista da Marvel Studios revela storyboards oficiais do filme

Pantera Negra 3 | Produtor se pronuncia sobre suposta escalação de Denzel Washington

Gundam | Legendary inicia produção do filme live-action