Capitão América 4 revela a primeira imagem oficial do Líder Vilão foi interpretado por Tim Blake Nelson O post Capitão América 4 revela a primeira imagem oficial do Líder apareceu primeiro em... O Vício|Do R7 03/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 03/03/2025 - 23h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Líder em Capitão América

Com quase US$ 350 milhões arrecadados ao redor do mundo, Capitão América: Admirável Mundo Novo recebeu uma nova imagem pela Marvel Studios. Desta vez, se trata da primeira aparição oficial do Líder, interpretado por Tim Blake Nelson.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Demi Moore se pronuncia sobre vitória de Mikey Madison no Oscar

Vencedora do Oscar, Mikey Madison pode estrelar nova adaptação de Colleen Hoover

Millie Bobby Brown rebate imprensa por críticas à sua aparência: “É perturbador”