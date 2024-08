Christopher Reeve: A Lenda do Super-Herói com Aprovação Total Super/Man: A História de Christopher Reeve finalmente chegou ao Rotten Tomatoes, e sua aprovação parece ter suprido todas as expectativas...

O Vício|Do R7 07/08/2024 - 07h26 (Atualizado em 07/08/2024 - 07h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌