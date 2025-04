David Corenswet diz que não se importa em ficar “marcado” por papel de Superman Algo que acontece com muitos atores O post David Corenswet diz que não se importa em ficar “marcado” por papel de Superman apareceu... O Vício|Do R7 01/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h06 ) twitter

David Corenswet como Superman e Clark Kent

David Corenswet, escalado como o novo Superman, afirmou em entrevista à revista Time que não se importa em ficar "marcado" pelo papel do super-herói. Consciente do desafio de interpretar um personagem tão icônico e do histórico de atores que lutaram para se desvencilhar de seus papéis de super-heróis, como Chris Evans e Hugh Jackman, Corenswet demonstra confiança na sua decisão.

Para saber mais sobre a visão de Corenswet e o futuro do Superman, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

