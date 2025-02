Disney não planeja adaptar O Rei Leão 2 em live-action, diz site Sequência da animação chegou em 1998 O post Disney não planeja adaptar O Rei Leão 2 em live-action, diz site apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 07/02/2025 - 00h26 (Atualizado em 07/02/2025 - 00h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Rei Leão 2 na Disney

De acordo com fontes consultadas pelo The DisInsider, a Walt Disney Studios não planeja adaptar O Rei Leão 2: O Reino de Simba em um longa-metragem no formato live-action.

Para mais detalhes sobre essa decisão da Disney, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Peter Pan | Supostos detalhes do filme focado em Sininho são revelados

Anthony Mackie reflete sobre importância de assumir o manto do Capitão América

Will Forte ficou furioso com cancelamento de Coiote vs Acme