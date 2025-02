Doutor Estranho 2 | Scott Derrickson diz que não se arrepende de ter deixado a direção Diretor trabalhou no primeiro filme, mas não no segundo O post Doutor Estranho 2 | Scott Derrickson diz que não se arrepende de ter... O Vício|Do R7 11/02/2025 - 19h46 (Atualizado em 11/02/2025 - 19h46 ) twitter

Stephen com três olhos em Doutor Estranho 2

Scott Derrickson, diretor do primeiro filme do Doutor Estranho, revelou em entrevista para o Hollywood Reporter que não se arrepende de ter deixado a direção de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Para saber mais sobre a decisão de Derrickson e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

