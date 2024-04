Duna: Timothée Chalamet revela os desafios de gravar com os vermes da areia

IMAX-Duna-Parte-2 IMAX-Duna-Parte-2 (O Vício - Cinema)

O aguardado filme "Duna: Parte 2" está cada vez mais próximo de chegar aos cinemas e, enquanto os fãs aguardam ansiosamente pelo lançamento, o ator Timothée Chalamet revelou alguns detalhes sobre a experiência de gravar cenas com os temidos vermes da areia.

Descubra como foi o desafio enfrentado por Chalamet e saiba mais sobre as gravações com os impressionantes vermes da areia no nosso parceiro Filmes - O Vício.

