É Assim que Acaba | Julgamento de Blake Lively vs. Justin Baldoni ganha data Os protagonistas do longa-metragem vão se enfrentar nos tribunais O post É Assim que Acaba | Julgamento de Blake Lively vs. Justin... O Vício|Do R7 28/01/2025 - 12h08 (Atualizado em 28/01/2025 - 12h08 )

Graças ao relatório publicado pelo Deadline, acaba de ser confirmado que Lewis J. Liman, um juiz federal, agendou a data de início do julgamento de Blake Lively vs. Justin Baldoni para 9 de março do próximo ano.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

