Esqueceram de Mim | Catherine O'Hara rebate teoria de diretor sobre filme: "Discordo" Atriz refuta fala de Chris Columbus a respeito dos pais de Kevin

Catherine O'Hara em Esqueceram de Mim

Anualmente, os fãs de Esqueceram de Mim costumam criar teorias a respeito da trama, e uma em particular foi compartilhada pelo diretor do filme no ano passado, ao qual Catherine O'Hara discorda completamente.

Para saber mais sobre essa polêmica e a visão de Catherine O'Hara, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

