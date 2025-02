Filme do Batman do DCU já tem roteirista; James Gunn está envolvido Chefe da DC Studios acompanha o projeto de perto O post Filme do Batman do DCU já tem roteirista; James Gunn está envolvido apareceu... O Vício|Do R7 24/02/2025 - 15h27 (Atualizado em 24/02/2025 - 15h27 ) twitter

Batman dos quadrinhos e James Gunn

James Gunn e Peter Safran, os chefes da DC Studios, revelaram em evento recente que Brave and the Bold, o filme do Batman do DCU, já tem um roteirista.

Para mais detalhes sobre o novo filme do Batman, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

