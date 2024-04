Franquia de Top Gun pode ganhar novo integrante, segundo Danny Ramirez

Alto contraste

A+

A-

Danny Ramirez em Top Gun: Maverick Danny Ramirez em Top Gun: Maverick (O Vício - Cinema)

O ator Danny Ramirez, conhecido por seu papel em Top Gun: Maverick, comentou recentemente sobre a possibilidade de um retorno à franquia. Em uma entrevista exclusiva, Ramirez revelou que está aberto a reprisar seu personagem e que adoraria fazer parte de uma nova aventura ao lado de Tom Cruise.

Se você é fã da franquia Top Gun e está ansioso para ver mais dos incríveis pilotos de caça, não deixe de consultar a matéria completa no site do nosso parceiro Filmes - O Vício. Saiba mais sobre as declarações de Danny Ramirez e descubra se teremos um novo integrante nessa emocionante saga!

Leia mais em Filmes - O Vício

• Top Gun | Danny Ramirez comenta sobre possível retorno à franquia

• Dolby revela pôster inédito de Duna: Parte Dois

• Star Wars Episódio I: Ameaça Fantasma recebe pôster para exibição comemorativa de 25 anos

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.