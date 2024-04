Homem-Aranha no Aranhaverso: Sucesso histórico para "Sunflower"

O filme "Homem-Aranha no Aranhaverso" conquistou mais um marco histórico! A música "Sunflower", presente na trilha sonora do longa-metragem, acaba de alcançar um sucesso impressionante.

Com uma combinação perfeita de animação, história cativante e uma trilha sonora contagiante, o filme ganhou o coração do público e da crítica. E agora, a música "Sunflower", interpretada por Post Malone e Swae Lee, ultrapassou a marca de milhões de reproduções nas plataformas de streaming.

Se você é fã de "Homem-Aranha no Aranhaverso" ou simplesmente curte uma boa música, não pode perder essa novidade! Consulte a matéria completa no site do Filmes - O Vício e saiba mais sobre o sucesso de "Sunflower" e como ela se tornou um marco histórico na indústria cinematográfica.

