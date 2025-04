James Cameron avalia uso de IA no cinema Visionário dos efeitos especiais acompanha o assunto de perto O post James Cameron avalia uso de IA no cinema apareceu primeiro em... O Vício|Do R7 09/04/2025 - 17h27 (Atualizado em 09/04/2025 - 17h27 ) twitter

James Cameron, diretor vencedor do Oscar e conhecido por produções como Avatar, Titanic e O Exterminador do Futuro, mostrou-se cautelosamente otimista quanto ao papel que a inteligência artificial generativa pode desempenhar no cinema. Apesar disso, ele se mostrou desconfortável com os prompts que buscam replicar estilos específicos, como “no estilo de Studio Ghibli”, que se tornaram virais recentemente.

Para saber mais sobre as opiniões de Cameron e o futuro da IA no cinema, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

