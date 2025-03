James Gunn celebra 86 anos do Batman nos quadrinhos Um dos super-heróis mais populares do mundo O post James Gunn celebra 86 anos do Batman nos quadrinhos apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 30/03/2025 - 14h05 (Atualizado em 30/03/2025 - 14h05 ) twitter

Batman dos quadrinhos e James Gunn

James Gunn, co-CEO da DC Studios, usou as suas redes sociais para celebrar o 86º aniversário da primeira aparição do Batman nos quadrinhos. Através de uma postagem no X (antigo Twitter), Gunn escreveu: "Por mais de 85 anos, um sinal iluminou o céu de Gotham City. Hoje é para o Batman!"

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades sobre o Batman!

