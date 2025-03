Julian McMahon elogia Robert Downey Jr. como novo Doutor Destino do MCU Ator deu vida ao vilão nos filmes do Quarteto Fantástico dos anos 2000 O post Julian McMahon elogia Robert Downey Jr. como novo Doutor... O Vício|Do R7 10/03/2025 - 17h47 (Atualizado em 10/03/2025 - 17h47 ) twitter

Robert Downey Jr., o Doutor Destino de Vingadores 5

Julian McMahon, que interpretou Doutor Destino nos filmes do Quarteto Fantástico dos anos 2000, expressou sua opinião sobre Robert Downey Jr. no papel do vilão no Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Em entrevista ao Screen Rant no SXSW, McMahon elogiou Downey Jr., afirmando que o ator trará uma interpretação "extraordinária" do personagem.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e descubra mais sobre as expectativas para o futuro do MCU!

