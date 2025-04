Jurassic Park quase teve final bem diferente, revela roteirista após 32 anos Final seria mais alinhado com o do livro O post Jurassic Park quase teve final bem diferente, revela roteirista após 32 anos apareceu... O Vício|Do R7 09/04/2025 - 22h25 (Atualizado em 09/04/2025 - 22h25 ) twitter

O roteirista David Koepp revelou que o final de Jurassic Park quase foi mais sombrio e fiel ao livro original de Michael Crichton. Em entrevista à revista Empire, Koepp explicou por que John Hammond, interpretado por Richard Attenborough, sobrevive no filme, ao contrário do que acontece no romance.

Para saber mais sobre essa revelação e outras curiosidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

