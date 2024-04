Jurassic World 4 ganha data de estreia; David Leitch negocia a direção

Alto contraste

Diretor de Jurassic World Diretor de Jurassic World (O Vício - Cinema)

O aguardado Jurassic World 4 acaba de ganhar uma data de estreia e está previsto para chegar aos cinemas em breve. Além disso, há rumores de que o renomado diretor David Leitch está em negociações para assumir a direção do filme. Saiba mais sobre essa emocionante novidade e todas as informações sobre o próximo capítulo dessa franquia de sucesso consultando a matéria completa no site do nosso parceiro, Filmes - O Vício.

