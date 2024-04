Alto contraste

Kevin Feige Kevin Feige (O Vício - Cinema)

O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, foi flagrado recentemente usando um boné com os logos do Wolverine e do Deadpool. Essa aparição tem gerado especulações sobre a possibilidade de um crossover entre os personagens. Quer saber mais sobre essa história? Consulte a matéria completa no Filmes - O Vício.

