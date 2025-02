Kill Your Darlings | Julia Roberts fará suspense na Amazon MGM Studios James Gray será o diretor O post Kill Your Darlings | Julia Roberts fará suspense na Amazon MGM Studios apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 05/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 05/02/2025 - 21h06 ) twitter

Julia Roberts

De acordo com relatório exclusivo do The Hollywood Reporter, Julia Roberts (O Mundo Depois de Nós) irá estrelar a adaptação de Kill Your Darlings, um vindouro romance escrito pelo autor best-seller do New York Times, Peter Swanson.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todos os detalhes!

