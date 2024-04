 Laura Vandervoort, a Supergirl de Smallville, parabeniza Milly Alcock

Alto contraste

Laura Vandervoot, Supergirl de Smallville, e Milly Alcock Laura Vandervoot, Supergirl de Smallville, e Milly Alcock (O Vício - Cinema)

A atriz Laura Vandervoort, conhecida por interpretar a Supergirl na série "Smallville", fez questão de parabenizar a jovem Milly Alcock por seu trabalho. Através de suas redes sociais, Vandervoort elogiou a performance de Alcock e desejou sucesso em sua carreira.

Quer saber mais sobre essa incrível interação entre duas atrizes talentosas? Consulte a matéria completa no Filmes - O Vício e fique por dentro de todas as novidades do mundo do entretenimento!

