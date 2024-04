Margot Robbie é Barbie e assina acordo de exclusividade com a Warner Bros.

Margot Robbie, uma das atrizes mais talentosas e requisitadas de Hollywood, acaba de assinar um acordo de exclusividade com a Warner Bros. Essa parceria promete trazer muitas novidades para os fãs da atriz e do estúdio.

Você não pode perder essa incrível notícia! Saiba mais sobre o acordo de exclusividade de Margot Robbie com a Warner Bros

