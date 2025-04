Marty Supreme | Filme com Timothée Chalamet tem mais de 140 personagens, diz diretor de fotografia Projeto é descrito como "algo inédito" O post Marty Supreme | Filme com Timothée Chalamet tem mais de 140 personagens, diz diretor... O Vício|Do R7 06/04/2025 - 17h05 (Atualizado em 06/04/2025 - 17h05 ) twitter

O novo filme de Josh Safdie (Joias Brutas), Marty Supreme, estrelado por Timothée Chalamet, terá mais de 140 personagens, segundo o diretor de fotografia Darius Khondji (via World of Reel). A produção da A24, com lançamento previsto para o Natal, é descrita como "algo inédito".

Para mais detalhes sobre essa produção inovadora, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

