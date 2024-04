Marvel faz grandes mudanças na linha do tempo do MCU no Disney+

A Marvel Studios recentemente anunciou grandes mudanças na linha do tempo do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) no Disney+. A notícia pegou os fãs de surpresa, gerando especulações e teorias sobre como essas alterações irão afetar o futuro dos super-heróis no universo compartilhado.

Descubra todas as mudanças e como elas impactam o MCU no Disney+. Consulte a matéria completa no site Filmes - O Vício.

