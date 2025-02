Mestres do Universo terá Morena Baccarin como Feiticeira Jóhannes Haukur Jóhannesson também foi confirmado no papel de Fisto O post Mestres do Universo terá Morena Baccarin como Feiticeira... O Vício|Do R7 10/02/2025 - 17h08 (Atualizado em 10/02/2025 - 17h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Morena Baccarin em Mestres do Universo

De acordo com relatório exclusivo do Deadline, Amazon MGM Studios e a Mattel definiram outros dois nomes do elenco principal de Mestres do Universo: Morena Baccarin (Deadpool) e Jóhannes Haukur Jóhannesson (Game of Thrones).

Para mais detalhes sobre essa emocionante novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Acompanhante Perfeita ganha data para mídia digital

Superman | Cocriador de Guy Gardner elogia Nathan Fillion como o Lanterna Verde

Avatar: Fogo e Cinza | Primeira imagem da Vila das Cinzas é divulgada