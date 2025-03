Mickey 17, com Robert Pattinson, quebra recorde da Warner na Coreia do Sul Ficção científica cômica faz sucesso no país natal do diretor Bong Joon-ho O post Mickey 17, com Robert Pattinson, quebra recorde da... O Vício|Do R7 03/03/2025 - 14h28 (Atualizado em 03/03/2025 - 14h28 ) twitter

Mickey 17 corte final

As projeções de bilheteira de Mickey 17 não são positivas ao redor do mundo, incluindo (e talvez principalmente) os Estados Unidos, mas na Coreia do Sul, país natal do diretor Bong Joon-ho, a estreia foi muito boa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todos os detalhes!

