Mickey 17 | Diretor diz que se surpreendeu com simplicidade de Robert Pattinson O sul-coreano Bong Joon-ho diz que o ator é diferente de outras estrelas de Hollywood que ele já conheceu

Em entrevista com o site sul-coreano Entertain Naver, o diretor Bong Joon-ho admitiu que se surpreendeu com a "simplicidade" de Robert Pattinson enquanto eles trabalhavam juntos em Mickey 17. O cineasta, que já comandou produções norte-americanas no passado, disse que o ator é diferente de todas as estrelas de Hollywood que ele já conheceu.

Saiba mais sobre a visão do diretor e o desempenho de Pattinson consultando a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

