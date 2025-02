Miley Cyrus e Miles Teller são anunciados como apresentadores do Oscar 2025 A cerimônia Acontecerá no próximo domingo (2) O post Miley Cyrus e Miles Teller são anunciados como apresentadores do Oscar 2025 apareceu... O Vício|Do R7 28/02/2025 - 17h09 (Atualizado em 28/02/2025 - 17h09 ) twitter

Miley Cyrus e Miles Teller são anunciados como apresentadores do Oscar 2025

Há pouco (28), a Academia do Oscar anunciou Miley Cyrus e Miles Teller na nova leva de apresentadores da cerimônia deste ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades do Oscar 2025!

