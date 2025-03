Moana | Co-roteirista revela grandes expectativas para live-action: “Parecerá algo novo” Filme chega aos cinemas em 2026 O post Moana | Co-roteirista revela grandes expectativas para live-action: “Parecerá algo novo” apareceu... O Vício|Do R7 13/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 13/03/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moana na Disney

Dana Ledoux Miller, co-roteirista da adaptação live-action de Moana: Um Mar de Aventuras, revelou possuir grandes expectativas para o filme.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e descubra mais sobre as novidades do live-action!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Com Tom Holland, A Odisseia, de Christopher Nolan, ganha registros de bastidores

Thunderbolts* recebe novas imagens com Sebastian Stan e mais

Marvel Studios quer Mikey Madison em reboot dos X-Men, diz rumor