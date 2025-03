Mufasa: O Rei Leão está disponível no Disney+ Filme arrecadou US$ 719 milhões ao redor do mundo O post Mufasa: O Rei Leão está disponível no Disney+ apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 26/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 26/03/2025 - 18h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após conseguir US$ 719 milhões nas bilheteiras ao redor do mundo, Mufasa: O Rei Leão chegou oficialmente ao catálogo do Disney+ nesta quarta-feira, 26 de março.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa nova aventura!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Jonathan Majors protagonizará filme de ação após polêmicas

The Smashing Machine | Surgem detalhes e reações sobre o novo filme de Dwayne Johnson

Avengers: Doomsday terá James Marsden como Ciclope