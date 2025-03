Nezha 2 se torna a primeira animação a superar US$ 2 bilhões Filme animado se tornou também a primeira produção de fora da América do Norte a superar US$ 2 bilhões O post Nezha 2 se torna a primeira... O Vício|Do R7 04/03/2025 - 19h08 (Atualizado em 04/03/2025 - 19h08 ) twitter

Nezha 2 se torna a primeira animação a superar US$ 2 bilhões

Fenômeno do cinema chinês, Nezha 2 (2025) se tornou oficialmente a primeira animação a superar a barreira dos US$ 2 bilhões de bilheteria, sendo US$ 1,97 bilhão somente da China.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todos os detalhes dessa incrível conquista!

