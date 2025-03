O Contador 3, com Ben Affleck, está em desenvolvimento Segundo filme está perto de ser lançado O post O Contador 3, com Ben Affleck, está em desenvolvimento apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 10/03/2025 - 14h27 (Atualizado em 10/03/2025 - 14h27 ) twitter

Produção de O Contador

Quase uma década após o lançamento de O Contador, o diretor Gavin O'Connor revelou que a tão esperada sequência, O Contador 2, não será o fim da história. Em entrevista ao Collider no SXSW, O'Connor confirmou que O Contador 2 é, na verdade, o capítulo do meio de uma trilogia cuidadosamente planejada, que está em desenvolvimento desde a pós-produção do primeiro filme.

